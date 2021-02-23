Sorgun Halk Eğitim Merkezi'nde açılan "Cam işleme kursu" yoğun ilgi görüyor
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Sorgun Halk Eğitim Merkezi'nde açılan "Cam işleme kursu" yoğun ilgi görüyor

23.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:17
Sorgun Halk Eğitim Merkezi'nde açılan

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik "Cam işleme kursu" açıldı.

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik "Cam işleme kursu" açıldı.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, yaklaşık 3 ay sürecek olan kursa kadınların büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

İŞKUR destekli açılan kursa devam eden kursiyerlere günlük 40 lira ödeme yapıldığını aktaran Kaya, "Usta öğretici Gülay Gümüş tarafından verilen kursumuz her gün 8 saat olmak üzere nisan ayı sonuna kadar devam edecek. Cam işleme kursumuzda atık malzemeler değerlendiriliyor. Kursumuza ilgi çok fazla. Özellikle aile bütçelerine katkı sunmak isteyen kursiyerlerimiz kurslarımıza ilgi gösteriyor." dedi.

Kaya, kursta ham camın işlenerek takı ve süs eşyalarına dönüştürüldüğünü ifade ederek, "Yardımcı malzemelerle birçok ürünü kursiyerlerimiz tasarlıyorlar. Bunların dışında biblo ve farklı objelerle yüzey süslemesi de yapıyoruz. İşlemelerde özellikle soda şişelerini kullanıyoruz ancak tedarikçi bir firma aracılığı ile camlarımız İtalya'dan da geliyor. Kursiyerlerin evde kullandıkları atık olarak nitelendirdiğimiz ürünleri tekrar hayata geçirmek için bir vesile oluyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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