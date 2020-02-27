Sorgun Gülşehri Göleti çevresi mesire alanı oluyor
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Sorgun Gülşehri Göleti çevresi mesire alanı oluyor

Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, beldelerindeki göletin çevresinin mesire alanı olarak düzenlenmesi için çalışma başladıklarını belirtti.

27.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:28
Sorgun Gülşehri Göleti çevresi mesire alanı oluyor

Belediye Başkanı , beldelerindeki göletin çevresinin mesire alanı olarak düzenlenmesi için çalışma başladıklarını belirtti.


Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin seçim vaatlerinden biri olduğunu ve bir kısmının ilkbahara yetiştirileceğini söyledi.

Belde halkının mesire alanı ihtiyacının bulunduğunu anlatan Ünlü, "Vatandaşlarımız piknik yapmak için 'e, Çekerek'e başka yerlere gidiyor. Biz de Gülşehri Göleti çevresini mesire alanı olarak planladık, inşallah burası vatandaşlarımızın bu ihtiyacını giderecek." dedi.


Ünlü, mesire ve piknik alanında kendi atölyelerinde yaptıkları kamelyalar ve piknik masalarını kullanacaklarını, bunun da maliyeti oldukça düşüreceğini ifade etti.


Beldede ağaçlandırma çalışması da yapılacağı bilgisini veren Ünlü, mesire ve piknik alanı maliyetinin yaklaşık 1 milyon lira olacağını ve bu yıl içinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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