Sorgun Gevrek Göleti 8 bin 750 dekar tarım arazisini sulayacak
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Sorgun Gevrek Göleti 8 bin 750 dekar tarım arazisini sulayacak

21.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:34
Sorgun Gevrek Göleti 8 bin 750 dekar tarım arazisini sulayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat'a yapılan Sorgun Gevrek Göleti tamamlandığında 8 bin 750 dekar tarım arazisini sulayacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat'a yapılan Sorgun Gevrek Göleti tamamlandığında 8 bin 750 dekar tarım arazisini sulayacak.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yazılı açıklamasında, DSİ'nin yaptığı yatırımlarla Yozgat'ın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya devam ettiğini bildirdi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Gevrek Göleti inşatının devam ettiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Göletin tamamlanması ile 8 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Temelden yüksekliği 25,50 metre ve su depolama kapasitesi 3,40 milyon metreküp olan Gevrek Göleti'nin tamamlanmasıyla 2020 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 7 milyon 751 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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