Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası kendi binasında hizmete başladı
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Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası kendi binasında hizmete başladı

Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası mülkiyeti kendilerine ait, yeni binada hizmete başladı.

Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası kendi binasında hizmete başladı
20.05.2020 17:16 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:48

Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası mülkiyeti kendilerine ait, yeni binada hizmete başladı.

Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Kaygusuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni bina için açılış töreni düzenlemediklerini söyledi.

Kaygusuz, kuruluşundan bu yana kirada hizmet verdiklerini, bundan sonra kendi binalarında daha iyi hizmet vermeye çalışacaklarını dile getirerek, "Yeni binamız ilçemize bütün esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Birlik olur, birbirimize yardım edersek çok güzel işler başarabiliriz. Bundan herkes kazançlı çıkar. Biz kendi binamızın hayalini kurduk ve hayalimizi gerçekleştirdik. Yönetim olarak biz bu cesareti göstererek, yeni yerimizi esnaf ve sanatkarlarımıza kazandırdık." dedi.

Koronavirüs nedeniyle esnafın 3 aydır mağdur olduğunu vurgulayan Kaygusuz, "Birçok esnafımızın iş ve düzeni bozuldu. Yeni iş yeri alımı nedeniyle bizim de mali sıkıntılarımız oldu. Bu sıkıntılara rağmen yine de iş yerleri kapatılan 120'ye yakın esnafımızı yardım paketi ile desteklemeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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