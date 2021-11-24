Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, öğretmenleri unutmadı

SORGUN, YOZGAT (İHA) - Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Liginde mücadele edecek olan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin gününü kutladı.

Sorgun Kapalı Spor Salonunda lig hazırlıklarını sürdüren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü oyuncuları, antrenman sonrası kendilerini ziyarete gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Koçak ve usta öğreticilerin 24 Kasım öğretmenler gününü kutlayarak pasta ikramında bulundular.

Sporculara teşekkür eden Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Basketbol takımının her zaman destekçisi olduklarını söyleyerek ligde başarı dileklerinde bulundu.

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Dernek Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin gününü kutlayarak teşekkür etti. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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