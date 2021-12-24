Sorgun Devlet Hastanesi'ne doktor ataması

SORGUN, YOZGAT (AA) - AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son atamalarda, Sorgun Devlet Hastanesi'ne 7 uzman, 2 pratisyen hekim atandığını söyledi.

Kılıç, gazetecilere, yeni atamalarla Sorgun Devlet Hastanesindeki doktor sıkıntısının büyük oranda giderilmiş olacağını ifade ederek, "Hastanemizde kadın doğum, KBB, dahiliye, çocuk hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ile acil uzmanı sıkıntısı yaşanıyordu. Son yapılan atamalarla bu sıkıntılar ortadan kalkacaktır." dedi.

AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri

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