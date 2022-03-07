Sorgun'dan kısa kısa

SORGUN, YOZGAT (AA) - Sorgun Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan "Elde Var Matematik E-Twinning" projesi hayata geçirildi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Ürdün, Romanya, Hırvatistan ve Türkiye'nin yer aldığı proje ile matematiğin daha eğlenceli hale getirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Öcal, Türkiye'de İstanbul, Sakarya, Kastamonu, Giresun, Batman, Hakkari ve Yozgat'tan birer okul ile projenin yürütüldüğünü ifade ederek, "Proje kapsamında, matematiğin zor ve karmaşık bir ders algısını yıkarak etkileşimli ortamlar oluşturulacak. Problem çözme becerileri geliştirilecek. Öğrencilerimiz, yarışmalar, akıl ve zeka oyunları sayesinde oynayarak hem eğlenecek hem de öğrenecekler." dedi.

-Gülşehri beldesine halı saha

Sorgun Gülşehri Belediyesi tarafından yaptırılan halı saha hizmete açıldı.

Gülşehir Belediye Başkanı Ali Ünlü, hazırladıkları proje ile Spor Toto tarafından halı sahanın Çötelli ile Hoşumlu mahalleleri arasına yapıldığını söyledi.

Projede halı sahaların yanı sıra 2 açık futbol sahası da yapıldığını ifade eden Ünlü, "Gülşehri beldemizde genç nüfusumuz oldukça fazla, yapılan tesislerle Keser, Faraşlı, Çötelli ve Hoşumlu mahallelerimizin gençleri boş zamanlarını sporla değerlendirecek. Özellikle Keser Mahallesi'nde futbolu çok seven genç bir nüfusa sahibiz. Gençlerimiz boş zamanlarını burada spor yaparak değerlendirecek." dedi.

Ünlü, tesislerin toplam maliyetinin 2 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.