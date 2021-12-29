Sorgun'da zabıta ekiplerinden marketlerde fiyat denetimi

Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere, ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerle tarihi geçmiş ya da fahiş fiyatlı ürünler hakkında işlem uyguladığını söyledi.

Ekinci, rafta farklı kasada farklı fiyat politikasıyla yurttaşın mağdur edilmesinin önüne geçmek amacıyla denetimleri bizzat takip ettiğini belirterek,"Denetimlerde başta temel gıda olmak üzere pek çok üründe ekiplerimiz etiket kontrolü gerçekleştirdi. Etiketteki ve kasadaki fiyatları tek tek karşılaştırılan ürünlerin aynı zamanda son kullanma tarihleri de kontrol edildi. Vatandaşlarımız etiketler konusunda çok dikkatli olmalı, fark gördüğü zamanda ekiplerimize bildirmeli. Denetimlerimizi düzenli olarak sürdüreceğiz." dedi.

AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri

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