Sorgun'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
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Sorgun'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

07.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:52
Sorgun'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Sorgun'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Yoğun sis nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerlerken, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.

Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Kaplan, sürücülere uyarılarda bulunarak, "Sürücülerimizin özellikle gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmasını ve trafikte ilerlerken farlarını açık tutmalarını istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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