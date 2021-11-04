Sorgun'da yoğun sis etkili oldu - Haberler
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Sorgun'da yoğun sis etkili oldu

AA / Şahin Özmen - Haberler | Güncel
Sorgun'da yoğun sis etkili oldu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

İlçede sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer yaklaşık 20 metreye kadar düşerken, araçlar trafikte güçlükle ilerledi.

Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Kaplan, sisli havanın önümüzdeki günlerde özellikle gece ve sabah saatlerinde devam edeceğini belirterek, sürücülere sis ve gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri
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