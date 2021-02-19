Sorgun'da yaşlılara evde berber hizmeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sorgun'da yaşlılara evde berber hizmeti

19.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:56
Sorgun'da yaşlılara evde berber hizmeti

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ekipleri, evden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlara berber hizmeti sunuyor.

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ekipleri, evden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlara berber hizmeti sunuyor.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, salgın nedeniyle özellikle yaşlı kesimin büyük bölümünün evden çıkma olanağı bulamadığını, bu nedenle berbere gidemediklerini belirtti.

Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde halk eğitim merkezi olarak bu hizmeti yaşlı vatandaşların ayağına götürmeye başladıklarını ifade eden Kaya, "Bizleri arayarak berber hizmeti isteyen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza bu hizmeti ücretsiz vermeye başladık. Usta öğreticimiz Talip İlbaş öncülüğünde verdiğimiz hizmet ile büyüklerimizin yaşamlarını huzurlu ve sağlıklı idame ettirmelerini amaçlıyoruz. Bunun için üzerimize düşeni yaparak taleplerini karşılıyoruz." dedi.

Kaya, bu hizmetin bir süresi olmadığını, ne zamana kadar talep olursa hizmet vermeye devam edeceklerini, ayrıca köy okullarını ziyaret ederek öğrencilere de ücretsiz berber hizmeti vereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Kadir Topbaş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Seda Sayan Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Ersun Yanal Abdullah Avcı Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Pkk Mars Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sorgun'da yaşlılara evde berber hizmeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 13:58:21. #1.14#
title