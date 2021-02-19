Sorgun'da yaşlılara evde berber hizmeti

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ekipleri, evden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlara berber hizmeti sunuyor.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, salgın nedeniyle özellikle yaşlı kesimin büyük bölümünün evden çıkma olanağı bulamadığını, bu nedenle berbere gidemediklerini belirtti.

Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde halk eğitim merkezi olarak bu hizmeti yaşlı vatandaşların ayağına götürmeye başladıklarını ifade eden Kaya, "Bizleri arayarak berber hizmeti isteyen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza bu hizmeti ücretsiz vermeye başladık. Usta öğreticimiz Talip İlbaş öncülüğünde verdiğimiz hizmet ile büyüklerimizin yaşamlarını huzurlu ve sağlıklı idame ettirmelerini amaçlıyoruz. Bunun için üzerimize düşeni yaparak taleplerini karşılıyoruz." dedi.

Kaya, bu hizmetin bir süresi olmadığını, ne zamana kadar talep olursa hizmet vermeye devam edeceklerini, ayrıca köy okullarını ziyaret ederek öğrencilere de ücretsiz berber hizmeti vereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen