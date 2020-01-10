Sorgun'da "Veliler okuyor" yarışması

10.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:42

Sorgun ilçesi TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi rehberlik servisi tarafından düzenlenen "Veliler okuyor" yarışmasının ödülleri verildi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen ödül töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, kaybedeni olmayan bu yarışmada, dereceye giren velileri kutladı.



Okuma alışkanlığının geliştirilmesi yönünden yarışmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Kaya, "Öğrenmenin yaşı yoktur. Velilerimiz bunu bizlere bir kez daha kanıtladı. Çocuklarda kitap okuma alışkanlığı, aile bireylerinin de kitap okumasıyla gelişir. Kitap okuma alışkanlığı velilerimiz içlerindeki öğrenme aşkını çocuklarımıza aktardığı ve bu öğrenme aşkı ile çocuklarımıza örnek oldukları zaman inanıyorum ki eğitim konusunda daha da iyiye gideceğiz." dedi.

Veliler tarafından okunan "Okul evde başlar" isimli kitaptan yapılan sınavda dereceye giren velilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA