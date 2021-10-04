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Sorgun'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sorgun'da uyuşturucu operasyonu

YOZGAT (İHA) Yozgat'ın Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 farklı adrese baskın düzenlendi.

SORGUN, YOZGAT (İHA) - YOZGAT (İHA) Yozgat'ın Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 farklı adrese baskın düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek satmaya çalışan 4 şahsı takibe aldı. 4 farklı adrese operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, yapılan aramalarda bir evin odunluğunda saklanmış; 55 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ve 1 adet kasatura bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edildiler. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak Yozgat E Tipi Cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - YOZGAT

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