Sorgun'da trafik ekiplerinden sürücülere uyarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sorgun'da trafik ekiplerinden sürücülere uyarı

Sorgun'da trafik ekiplerinden sürücülere uyarı
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yozgat Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Sorgun ilçesinde yaptıkları denetimde sürücüleri, "yol hipnozu", emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve hız limitleri konusunda uyardı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Sorgun ilçesinde yaptıkları denetimde sürücüleri, "yol hipnozu", emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve hız limitleri konusunda uyardı.

Gurbetçilerin de yoğun olarak geldiği ilçede yapılan denetimlerde, trafik ekipleri, özellikle "yol hipnozu" konusunda sürücüleri bilgilendirdi.

Sürücülere, yol hipnozunun çoğu sürücünün bilmediği ve farkında olmadığı fiziksel durum olduğunu anlatan ekipler, şu bilgiyi verdi:

"Yola çıktıktan 2,5 saat sonra yol hipnozu başlar. Hipnoz olan sürücünün gözleri açıktır ancak gözün gördüğünü beyin kaydetmez, analiz etmez. Yol kenarında duran araca veya önde giden tıra arkadan çarpma kazalarının bir numaralı sebebi yol hipnozudur. Sürücü, çarpma anına kadar son 15 dakika hiçbir şey hatırlamaz. Kaç kilometre hızla gittiğini, önündeki aracın hızını analiz edemez."

Ekipleri, uzun yolcuk yapan sürücülerin sık sık mola vererek dinlenmesi gerektiğini belirtti.

Sorgun'da trafik ekiplerinden sürücülere uyarı
Sorgun'da trafik ekiplerinden sürücülere uyarı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Ömer Halisdemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Demet Akalın Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sorgun'da trafik ekiplerinden sürücülere uyarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 13:22:46. #1.14#

title