Sorgun'da trafik denetimleri arttırıldı
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Sorgun'da trafik denetimleri arttırıldı

Sorgun'da trafik denetimleri arttırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle takviye trafik ekipleri hareket geçti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle takviye trafik ekipleri hareket geçti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaz döneminde artan trafik yoğunluğu nedeniyle Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından takviye trafik ekipleri görevlendirildi. Biri motosikletli olmak üzere toplam 4 ayrı ekiple Sorgun ilçesinde yoğun trafik denetimlerine başlandı. Trafik yoğunluğunun azaltılması için vatandaşların trafik kurallarına uymalarının çok önemli olduğunu vurgulayan emniyet yetkilileri denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdiler. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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