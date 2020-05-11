Sorgun'da ticari araçlar ve duraklar dezenfekte edildi

Sorgun Belediyesi ekipleri tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında taksiler, taksi durakları ve toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Sorgun Belediyesi ekipleri tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında taksiler, taksi durakları ve toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, koronavirüs salgınına karşı belediye tarafından alınan önlemlerin her geçen gün artırıldığı söyledi.

Halkın yoğun olarak kullandığı alanlar ve toplu taşıma araçlarının dezenfekte edildiğini ifade eden Ekinci, "Sorgun Belediyesi olarak, hastalıkların en çok yayılma riski taşıdığı toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığının olumsuz etkilenmemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Halkımızın da yapılan uyarılara uymalarını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA