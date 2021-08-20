Sorgun'da tekstil fabrikası inşaatı başladı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaklaşık bin kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının inşaatına başlandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaklaşık bin kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının inşaatına başlandı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin girişimleriyle Yenidoğan Mahallesi'nde kurulacak fabrikanın, ilçede yaşanan işsizlik sorununa önemli ölçüde çözüm getireceğini belirtti.

Fabrikanın temel direklerinin dikilmeye başladığını ve inşaatın kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Ekinci, "Bin kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikamızın inşaatı hızlı bir şekilde ilerliyor. İlçemizin kanayan yarası işsizliğe önemli ölçüde katkı sağlayacak tekstil fabrikamız, istihdam alanında büyük bir adımdır. Çalışmalarımızı engelleyen değil yol açan, zorlaştıran değil kolaylaştıran bir anlayışla sürdürüyoruz, ilçemizde istihdam sağlayacak her işverene kapımız sonuna kadar açıktır." diye konuştu.

Ekinci, belediyeciliğin sadece yol, kaldırım yapmak olarak görmediklerini vurgulayarak, "Belediyecilik gönüllere dokunmaktır, hayatlara yön vermektir. Belediyecilik, şehirleri imar etmekten ziyade geleceği inşa etmektir, biz bu anlayışla durmadan, yılmadan çalışacağız. Fabrika kısa sürede faaliyete geçecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen