Sorgun'da tarım ve hayvancılığın sorunları masaya yatırıldı
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Sorgun'da tarım ve hayvancılığın sorunları masaya yatırıldı

22.01.2021 19:33 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:36
Sorgun'da tarım ve hayvancılığın sorunları masaya yatırıldı

Sorgun Ziraat Odası tarafından düzenlenen toplantıda tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin sorunları masaya yatırıldı.

Sorgun Ziraat Odası tarafından düzenlenen toplantıda tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin sorunları masaya yatırıldı.

Ziraat Odası Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda Sorgun Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık, tarımla uğraşan çiftçinin Trakya'daki, Ege'deki çiftçiyle yarıştırılmak istenmesinin yanlış olduğunu ifade etti.

Sorgun'da tarım yapan, buğday eken çiftçiye 250 kilogram destek verilirken Trakya'da bu rakamın 650 kilogram olduğunu vurgulayan Tuzlacık, "Bir başka bölgede çok büyük hibeler verilirken Yozgat'ta da çiftçiye bölgesel destekler sağlanmalı. Daha önce Türkiye'nin buğdayını Yerköylü, Kırşehirli biçerdöver sahipleri biçerken, şimdi başka bölgelerden gelen biçerdöverler buraların buğdayını biçiyor. Bunun sebebi de verilen hibe destekleri. Yozgat'ta biçerdövere hibe desteği alamıyoruz. Bizler bölgesel desteklerin daha planlayıcı, daha uygulanabilir olmasını istiyor ve bekliyoruz." dedi.

Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nusret Yiğit ise sunulan projelerin cazipliğinin olmadığını üreticilerin verilen destek projelerine sıcak bakmadığını ifade ederek, düzenlenen toplantılara üyeleri götüremediklerini belirtti.

Üyelerin "Verilen destekler bize uymuyor" diyerek projelere katılmadığı bilgisini veren Yiğit, "Yozgat, hayvancılık yönünden işletme mezarlığı oldu. Çevremizde bazı illerdeki gibi bizde büyük işletme yok. Bizde küçük aile işletmeleri var. Biz şurada yanlış yapıyoruz, sanki ahır ve içindeki hayvan farklı kollardaymış gibi ahıra hibe desteği sunuluyor içine koyacağımız hayvana destek verilmiyor. Bu da bizlere uygun gelmiyor. Hatanın en büyüğü masa başında hazırlanan projelerin sahada uygulanmaması." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Yozgat İl Tarım Müdürlüğü Proje Şube Müdürü Mahmut Kaan Çeliker, Sorgun İlçe Tarım Müdürü Yusuf Canbolat, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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