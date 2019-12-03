Sorgun'da stat ışıklandırıldı

03.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:50

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor'un maçlarını oynadığı Sorgun İlçe Stadı, ışıklandırıldı.

Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, ilçenin ikisi Yozgat Amatör Lig, biri de Bölgesel Amatör Lig olmak üzere üç futbol takımı bulunduğunu, okulların da futbol turnuvaları düzenlediği aylarda antrenman saatlerini ayarlamakta bazen sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Buna tek çözümün stadın ışıklandırılması olduğunu ifade eden Tunçer, "Bundan böyle isteyen takımlar gece de antrenman yapabilecek. Yaklaşık 25 bin liraya malolan ışıklandırma çalışmaları, Sorgun Belediyesi, Yozgat İl Özel İdaresi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla yapıldı. İşçilik ücreti ödemedik, tesisatı kuran firma da sadece malzeme parası aldı. Bunların tamamına para vermiş olsaydık 40 bin lirayı bulabilirdi." dedi.

Kaynak: AA