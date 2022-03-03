Sorgun'da sokak kedileri "ev"lerine kavuştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sorgun'da sokak kedileri "ev"lerine kavuştu

AA, Şahin Özmen - Güncel
 - Güncelleme:
Sorgun'da sokak kedileri

Sorgun Belediyesi, belirli noktalara kedi evleri yerleştirdi.

Sorgun Belediyesi, belirli noktalara kedi evleri yerleştirdi.

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, özellikle anne kedilerin yavrularıyla soğuktan etkilenmemesi için büyük sitelere konulan kedi evlerinin iki katlı ve 5 odalı olduğunu söyledi.

Evlerin kedilerin yaşamlarına uygun ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden imal edildiğini belirten Ekinci, "İlçemizin Güzelyurt ve Ahmetefendi mahallelerinde ikişer siteye, Yazlak, Aydınlıkevler ve Agah Efendi mahallelerinde ise birer site önüne kedi evi yerleştirdik. Kedilerin bakım ve beslenmesi hem vatandaşımız hem de belediye ekipleri tarafından yapılıyor. Talep olması durumunda bu kedi evlerinin sayısını artıracağız." dedi.

AA / Şahin Özmen - Güncel

Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun Belediyesi, Ekinci, kedi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title