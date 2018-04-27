Sorgun'da "Sivil Toplum ve Gönüllü Yönetimi Eğitimi" Yapıldı

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından hazırlanan ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Teknik Destek Programı kapsamında finanse edilen "Sivil Toplum ve Gönüllü Yönetimi Eğitimi" Sorgun'da gerçekleştirildi.



SORGED Başkanı Halil Uğuz, bu eğitim programı ile 18-30 yaş arası hedef kitlenin örgütlenme, sivil toplum bilinci, gönüllülük bilinci gibi konularda farkındalık kazanmalarının ve aktif vatandaş olarak gönüllü faaliyetlere katılım oranlarının arttırılmasının amaçlandığını belirtti.



Eğitim programında katılımcılar, tartışma grupları, öğrenme odaklı oyunlar, grup çalışmaları gibi yöntemlerle aktif katılımın sağlandığını ifade eden Uğuz, "Eğitimde, takım çalışması, iletişim, sivil toplum sözlüğü, sivil toplum nedir? Sivil toplum çalışma alanları, Sivil Toplum Örgütleri hangileridir, gönüllülük nedir, yerel ihtiyaç analizi, hedef oluşturma, planlama ve dernek eylem planı oluşturma gibi konularda eğitim verildi." dedi.