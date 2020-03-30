Sorgun'da sanayi sitesi esnafının çalışması geçici süreyle durduruldu Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 6 Nisan'a kadar sanayi sitesinde faaliyetler durduruldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 6 Nisan'a kadar sanayi sitesinde faaliyetler durduruldu.

Sorgun Belediyesi'nde bir araya gelen Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan ve Esnaf Odaları Başkanı Erdal Kaygusuz, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe sanayi sitesi esnafının tamamının çalışmasının durdurulması kararı aldı.

Belediye Başkanı Ekinci, "Devletimiz gönüllü karantina uygulayarak herkesin evinde kalması için mücadele ediyor, buna rağmen sokaklar ve caddelerde hiç işi olmadığı halde onlarca kişinin dolaştığı görülüyor. Buna engel olabilmek amacıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı yasaklar getirmek zorunda kaldık." dedi.

Sanayi sitesinde hizmet ver tüm esnafın çalışmasının 31 Mart- 6 Nisan arasında durdurulduğunu vurgulayan Ekinci, "Ayrıca ilçemizdeki kasap, manav, market ve fırınlar hariç, diğer tüm esnafımızın çalışma saatleri 11.00 - 15.00 arası olarak kararlaştırılmıştır. Belediyemizin çalışma saatleri de ikinci bir karara kadar 10.00 - 16.00 olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA