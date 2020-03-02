Sorgun'da parklara kedi evi yerleştiriliyor

02.03.2020 08:48 | Son Güncelleme: 02.03.2020 08:48

Sorgun Belediyesi, sokak kedilerinin barınması amacıyla parklara kedi evi yerleştirdi.

Sorgun Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Kaygusuz, kedilerin özellikle kış aylarını rahat geçirebilmeleri amacıyla Ahmet Uslu Parkı'na kedi evi yerleştirdiklerini belirtti.

Kaygusuz, kedi evlerini belediyeye ait atölyede ürettiklerini ve bir evde 21 kedinin barınacağını belirterek, "Kedi evleri sayesinde sokak kedileri, bundan böyle kış mevsimini daha sıcak bir ortamda geçirecekler. Belediye olarak can dostlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İhtiyaç halinde diğer parklarımıza da bu evlerden yerleştireceğiz. Bizler buraya su ve yem kapları da koyuyoruz. Hayvansever vatandaşlarımız kedi evlerindeki kaplara su ve yem bıraksınlar." dedi.

Kaynak: AA