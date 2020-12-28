Sorgun'da özel sektör 1000 kişiye istihdam sağlayacak
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Sorgun'da özel sektör 1000 kişiye istihdam sağlayacak

28.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:06
Sorgun'da özel sektör 1000 kişiye istihdam sağlayacak

Sorgun Belediyesi tarafından bir özel şirketle gerçekleştirilen anlaşma çerçevesinde 1000 kişiye istihdam sağlayacak fabrika kurulacak.

Sorgun Belediyesi tarafından bir özel şirketle gerçekleştirilen anlaşma çerçevesinde 1000 kişiye istihdam sağlayacak fabrika kurulacak.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere, kurulacak tekstil fabrikası yatırımı için mutabakata varıldığını ve sözleşme imzalandığını söyledi.

Ekinci, tüm hayalinin Sorgun'u göç veren değil göç alan bir ilçe haline getirmek olduğunu belirterek, "Yol, kaldırım, temizlik, su bizim zaten asli görevimiz. Ekiplerimiz işlerinin başında ve bu hizmetleri sunmak üzere organize edildi. Şehrimizi modernize ederken burada yaşayacak insanların hayatını kazanacakları, mutlu yaşayabilecekleri bir yuva haline getirmek de bizim öncelikli görevlerimiz arasındadır." dedi.

İlçeye yatırımcı çekmek ve insanları yatırıma yöneltmek için mücadele ettiklerini aktaran Ekinci, "Attığımız imzanın sera yatırımının ardından çok önemli bir adım olduğunu düşünüyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Ekinci, ilçede yapılacak tekstil yatırımı ile ilgili yatırımcı firma ile protokol imzaladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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