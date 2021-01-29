Sorgun'da özel öğrencilere müzik eğitimi
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Sorgun'da özel öğrencilere müzik eğitimi

29.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:06
Sorgun'da özel öğrencilere müzik eğitimi

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi ilçede bulunan otizm ve down sendromlu çocukların sosyal hayata uyumlarını artırmak için müzik eğitimine başladı.

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi ilçede bulunan otizm ve down sendromlu çocukların sosyal hayata uyumlarını artırmak için müzik eğitimine başladı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yaptığı açıklamada, İlyas Arslan Spor Salonunda ilçedeki özel çocuklar için verdikleri spor eğitiminden ailelerin memnun kaldığını söyledi.

Aynı salonda oluşturdukları müzik odasında özel çocukların müzik eğitimi de almaya başladığını ifade eden Ekinci, "İlçemizde 20 otizm ve down sendromlu özel çocuğumuz var. Bu çocuklar için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Ailelerin taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Ekinci, spor eğitiminin çocuklara büyük katkısının olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Hem bedensel, hem duygusal gelişimlerini iyi yönde etkiledi. İstedik ki sözlü olarak dile getiremedikleri duygularını müzikle dışa vursunlar. Bu sebeple de müzik öğretmeni eşliğinde derslere başladık. Çocuklarımız yine birebir eğitim alıyorlar. İlgi duydukları müzik aletlerini çalmayı öğrenip, ritim tutuyor, şarkılar söyleyip mutlu oluyorlar. Bu pozitif enerji ailelerine ve hayatlarının geneline yansıyor. Ailelerin de geri dönüşleri çok olumlu. Özel çocuklarımız için tüm imkanlarımızı kullanmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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