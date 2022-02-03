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Sorgun'da okullar ikinci döneme hazırlandı

AA, Şahin Özmen - Güncel
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Sorgun'da okullar ikinci döneme hazırlandı

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, okulların ikinci dönem eğitim öğretime hazırlandığını söyledi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, okulların ikinci dönem eğitim öğretime hazırlandığını söyledi.

İlçedeki okullarda incelemede bulunan Öcal, AA muhabirine, yarıyıl tatiliyle okulların eksikliklerinin tamamlanması için çalışmalara başlandığını belirtti.

Öcal, "Tatil döneminde okullardaki tespit edilen eksikler tek tek giderilirken öğrencilerin ikinci dönem eğitimlerine daha olumlu şartlarda devam etmesi amacıyla gereken çalışmalar yapıldı. Birçok okulda boya, temizlik ve tamirat işleri yapılarak ikinci döneme hazır hale getirildi." dedi.

AA / Şahin Özmen - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Sorgun, Güncel, Haber

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