Sorgun'da okul kitaplarının dağıtımı başladı

Yozgat'ta Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 2021-2022 eğitim öğretim yılı ders kitaplarının dağıtımına başladı.

Yozgat'ta Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 2021-2022 eğitim öğretim yılı ders kitaplarının dağıtımına başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, kitap dağıtımının bir hafta içerisinde tamamlanacağını ifade etti.

Öcal, "Ders kitaplarımız Atatürk Ortaokulu'ndaki depomuza geldi ve planlama doğrultusunda liselerden başlayarak dağıtımlarımız sürüyor. Merkez ve köylerde bulunan okullarımızın yöneticilerine teslim ettiğimiz kitapların dağıtımı, gelecek hafta cuma günü tamamlanacak." dedi.

Öcal, bu yıl okul kitaplarının daha erken geldiğini ve öğrencilerin okulların açıldığı ilk gün kitaplarıyla derslerine gireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen