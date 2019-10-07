Sorgun'da öğretmenlere eğitim semineri verildi

07.10.2019 15:50

YOZGAT (İHA) Yozgat'ın Sorgun İlçesine bağlı Faraşlı Ortaokulu tarafından öğretmenlere eğitim semineri verildi. Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından, öğretmenlere okulda proje faaliyetlerinin güçlendirilmesine katkı vermek amacıyla eğitim verildi. "Proje Fikri Geliştirme ve Yazma Teknikleri" isimli eğitim seminerine 20 öğreten katıldı.



Eğitim kapsamında, proje fikri üretimi ve proje yazımında göz önünde bulundurulması gereken temel hususlar ele alındı. Proje yazımı için fikrin gerçekçi bir temel oturtulması bakımından önemli olan yaklaşımlardan SWOT analizi ile mevcut durumun nasıl tespit edilebileceğine dair küçük bir uygulama atölyesi de gerçekleştirildi.



Prof. Dr. Mustafa Böyükata yaptığı değerlendirmede, "Benim için harika bir gün oldu. Eğitim fedaisi öğretmenlerimizle bir köy okulunda hafta sonu tatilini değerlendirdik. Hepsi de kıymetli bu insanlar hem yöre hem ülke hem de insanlık adına ortak kaygılar taşıyor. Bu güzel toplantının gerçekleşmesine vesile olan okul müdürüne ve katılan bütün öğretmenlerimize çok teşekkür ederim" dedi.



Faraşlı Ortaokulu Müdürü Hakan Özbay, okulda proje faaliyetlerinin artırmak istediklerini belirterek, okulda ilk kez bir akademisyenin böyle bir eğitim verdiğini vurguladı ve eğitmenlik yapan Prof. Dr. Mustafa Böyükata'ya teşekkür Toplantı sonunda katılımcılara katılım belgesi dağıtıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA