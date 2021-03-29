Sorgun'da öğrencilere hayvan hakları semineri verildi
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Sorgun'da öğrencilere hayvan hakları semineri verildi

Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel
Sorgun'da öğrencilere hayvan hakları semineri verildi

Yozgat'ın Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ayşe Akbaş tarafından öğrencilere "Hayvan hakları" konulu seminer verildi.

Yozgat'ın Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ayşe Akbaş tarafından öğrencilere "Hayvan hakları" konulu seminer verildi.

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminerde, öğrencilere hayvan hakları hakkında bilgi aktarıldı.

Seminer sonrası Akbaş, AA muhabirine, Türkiye'de 16 yıldır hayvan hakları kanunu bulunduğunu ancak bu kanundan bir çok insanın ve kurumun haberi olmadığını belirtti.

Hayvan haklarının kanunla güvence altına alındığını vurgulayan Akbaş, "İnsanlarımızın, özellikle de çocuklarımızın bu konuda bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Çocuklarda doğa ve hayvan sevgisini geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz bu seminerlerin yararlı olduğuna inanıyorum. Hem sosyal medyada hem televizyonlarda gündeme gelmesi ile birlikte belediye başkanları, halk, kurum ve kuruluşlarda ilerleme kaydediliyor." dedi.

Akbaş, sokak hayvanlarının barınması ve kısırlaştırılması konusunda belediyelerin bir çoğunun çalışmalar yaptığını anlatarak, "Belediyeler geçici hayvan bakım evleri kuruyorlar. Yozgat ve Sorgun'da hayvanlar için bakım evleri var. Bunu bir hayvan hastanesi olarak tabir edebiliriz. Belediyeler sokaktaki hayvanları tedavi etmek ve kısırlaştırmak için bu bölgeleri kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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