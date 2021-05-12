Sorgun'da mezarlıklar boş kaldı
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Sorgun'da mezarlıklar boş kaldı

Sorgun'da mezarlıklar boş kaldı
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dini bayramlar öncesi vatandaşlar tarafından yapılan mezarlık ziyaretleri, bu Ramazan Bayramı arifesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dini bayramlar öncesi vatandaşlar tarafından yapılan mezarlık ziyaretleri, bu Ramazan Bayramı arifesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Sorgun Müftüsü Mustafa Kayış, AA muhabirine, Müslümanların özellikle arife ve bayramın birinci günü mezarlık ziyaretinde bulunduklarını ancak yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl bu ziyaretlerin yapılamadığını söyledi.

Kayış, "İslam dininde Ramazan ve Kurban bayramlarında kabir ziyaretleri önemlidir. Bu yıl tüm dünyanın başına bela olan bu pandemi nedeniyle mezarlık ziyaretlerini yapamıyoruz. Bizler geçmişlerimizin ruhu için mezarlıklara gitmeden de Fatiha okuyabiliriz. Dileğimiz odur ki, kısa zamanda bu Kovid-19 belasından kurtuluruz da yine eskisi gibi geçmişlerimizin kabrini rahat rahat ziyaret edebiliriz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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