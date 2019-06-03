Sorgun'da mezarlık ziyareti

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar, ilçe merkezi ve köylerdeki mezarlıkları ziyaret etti.

Müslümanların özellikle arife ve bayramın birinci günü mezarlık ziyaretinde bulunduklarını dile getiren Sorgun Müftüsü Hasan Görer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların kaybettikleri yakınlarına dua okumak için mezarlıkları ziyaret ettiklerini söyledi.

İslam dininde Ramazan ve Kurban Bayramında kabir ziyaretlerinin önemli olduğunu ifade eden Görer, şunları kaydetti:

"Mezarlık ziyaretlerinin makbul olanı arife günü yapılan ziyaretlerdir. Ancak, bayramın birinci gününde de mezarlıklar ziyaret edilebilir. Kardeşlerimiz arife günü bu ziyareti yapma fırsatı bulamadıysalar, bayramın birinci gününde de yapabilirler."

Kaynak: AA