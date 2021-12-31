Sorgun'da Mekke'nin Fethi Kutlandı

Yozgat'ın Sorgun İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an Kursları tarafından hazırlanan Mekke'nin Fethi'nin 1391'inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Sorgun İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonunda düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, hayır sahipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sorgun Sorgun Müftülüğüne bağlı Sultan Ali Ünal, Musa Yasin Meriç, ve Nazmiye Taşdemir 4-6 yaş grubu Kur'an Kursları tarafından hazırlanan programda minik öğrencilerin okudukları dualar, ilahiler salonu dolduran vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.

Programda kısa bir konuşma yapan Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, bu yıl Mekke'nin Fethi'nin 1391'inci yıl dönümü olduğunu belirterek "Bu yıl 4-6 yaş Kur'an Kurslarımız tarafından güzel bir program hazırlandı. Sorgun'da 4-6 yaş Kur'an Kurslarımızda 30 sınıfımız, hafızlık kurslarımızda 18 sınıfımız, ihtiyaç odaklı ise 12 sınıfımız bulunmakta. Bu sınıflarda 60 öğreticimiz ve 670 öğrencimiz islami eğitimi, ahlak eğitimini, inanç eğitimi almaktadır. Bizlerde sizlerin yardımıyla bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu Kur'an kurslarımızın yapılmasında ve yaşatılmasında emeği geçen tüm hayırsever vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - YOZGAT