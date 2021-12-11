Sorgun'da "Kütüphanesiz okul kalmasın" projesiyle 12 kütüphane kuruldu - Haberler
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Sorgun'da "Kütüphanesiz okul kalmasın" projesiyle 12 kütüphane kuruldu

Sorgun'da
AA / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Kütüphanesiz okul kalmasın" kampanyası kapsamında 12 okula kütüphane kuruldu.

SORGUN, YOZGAT (AA) - Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Kütüphanesiz okul kalmasın" kampanyası kapsamında 12 okula kütüphane kuruldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, 12 kütüphane için 30 binden fazla kitap toplandığını söyledi.

Öcal, ilçe merkezindeki ve köylerdeki okullara kütüphane kurma çalışmasının sürdüğünü ifade ederk, "Kütüphanelerimizin rafları ve masaları Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı. Kitaplar öğrencilerimiz tarafından temin edildi. Geri kalan eşyalar ise bakanlığımız tarafından gönderildi. Okullarımızda kütüphane kurma çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek." dedi.

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AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri

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