Sorgun'da "Kültürümüz Kimliğimizdir Projesi" başladı
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Sorgun'da "Kültürümüz Kimliğimizdir Projesi" başladı

08.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:04
Sorgun'da

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "Kültürümüz Kimliğimizdir Projesi" başladı.

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "Kültürümüz Kimliğimizdir Projesi" başladı.

Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürütülen projede gönüllü çalışmak üzere Portekiz'den 2 görevlinin Sorgun'a geldiğini belirtti.

Gönüllülerin Yozgat'ta 2 ay kalacağını ve bu sürede Sorgun Gençlik Derneği ve diğer kurum kuruluşların işbirliğinde özellikle dezavantajlı gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmeleri için çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini ifade eden Uğuz, "Gönüllülük programı, sosyal açıdan gençlerin ilgili konularda farkındalık kazanmalarına, özellikle akran öğrenimi aracılığıyla yeni kültürler, alışkanlıklar ve yaşam tarzları keşfetmelerine katkı sağlayacak. Kültürlerarası diyalogu, sosyal içermeyi, dayanışmayı, hoşgörüyü teşvik edecek ve ön yargıların kırılmasına katkı sağlayacak." dedi.

Uğuz, program ile elde edilen deneyim sonucu gönüllülere, iş görüşmelerinde ve eğitim hayatlarının başvuru süreçlerinde önemli avantaj sağlayacak "Youthpass" sertifikası verileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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