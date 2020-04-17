Sorgun'da köyde yaşayan vatandaşlara maske dağıtıldı Sorgun Kaymakamlığı, muhtarlar aracılığıyla köylerde yaşayan vatandaşlara maske dağıttı.

Sorgun Kaymakamlığı, muhtarlar aracılığıyla köylerde yaşayan vatandaşlara maske dağıttı.

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, yeni tip koronaviris (Kovid-19) tedbirleri kapsamında köyde yaşayan vatandaşlara maske dağıttıklarını söyledi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği kanalıyla ilçeye bağlı tüm köy muhtarlarına nüfuslarına göre maske verildiğini aktaran Kayhan, "Birliğimiz tarafından maskelerin kumaşı alındı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzdeki usta öğreticilerimiz kanalıyla 20 bin maske yapıldı. Maskelerin kaymakamlığımıza teslim edilmesinin ardından müdürlüğümüze gelen muhtarlarımıza köydeki nüfuslarına orantılı olarak maske dağıttık. Her ne kadar maskelerimiz vatandaşlarımıza ulaşsa da biz yine de 'Evde kal, evde hayat var' diyoruz." dedi.

Kayhan, ihtiyaç olması durumunda maske üretiminin devam edeceğini aktardı.

Kaynak: AA