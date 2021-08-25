Sorgun'da köy yollarında asfaltlama çalışması sürüyor
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Sorgun'da köy yollarında asfaltlama çalışması sürüyor

Sorgun'da köy yollarında asfaltlama çalışması sürüyor
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yozgat'ta Sorgun-Alcı grup yolunda sıcak asfalt çalışmaları başladı.

Yozgat'ta Sorgun-Alcı grup yolunda sıcak asfalt çalışmaları başladı.

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, AA muhabirine, ilçe merkezi ile Alcı köyü arasındaki grup yolunun, trafik yoğunluğu en fazla olan kara yolu olduğunu söyledi.

İlçenin Kayseri'ye bağlantısını da sağlayan yolda sıcak asfalt çalışmalarının başladığını aktaran Kayhan, "20 kilometrelik yolun geçen yıl 15 kilometresinin asfalt çalışmasını tamamlamıştık. Bu yıl da kalan 5 kilometrelik kısmını tamamlayacağız." dedi.

Kayhan, şu anda kontrollü bir şekilde trafik akışı sağlanan yolda, çalışmaların hafta sonu tamamlanacağını ve yolun trafiğe açılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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