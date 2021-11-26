Sorgun'da köy okullarındaki öğrencilere ücretsiz tıraş hizmeti veriliyor - Haberler
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Sorgun'da köy okullarındaki öğrencilere ücretsiz tıraş hizmeti veriliyor

AA / Şahin Özmen - Haberler | Güncel
Sorgun'da köy okullarındaki öğrencilere ücretsiz tıraş hizmeti veriliyor

Yozgat'ta Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından köy okullarında eğitim gören öğrencilerin saç tıraşı ücretsiz yapılıyor.

SORGUN, YOZGAT (AA) - Yozgat'ta Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından köy okullarında eğitim gören öğrencilerin saç tıraşı ücretsiz yapılıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, başlatılan uygulama ile köy okullarında öğrenim gören ve ilçe merkezine gitme imkanı bulamayan öğrencilere ücretsiz saç tıraşı yapıldığını söyledi.

Öcal, ilk olarak Sorgun Halk Eğitimi Merkezi (HEM) usta öğreticileri tarafından Faraşlı İlkokulu öğrencilerine ücretsiz saç tıraşı yapıldığını, bu uygulamayı veliler, öğretmenler ve muhtarlarla paylaşıp tüm köylerde hayata geçireceklerini belirterek, "İlçe merkezine gelme imkanı olmayan ve saç tıraşı olamayan öğrencilerimizi HEM de görevli usta öğreticileri götürerek tıraş ettiriyoruz." dedi.

Öcal, etkinlikte usta öğretici Talib İlbaş tarafından ebru sanatının tanıtımının da yapıldığını ifade etti.

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AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri

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