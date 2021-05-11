Sorgun'da Kovid-19 kurallarını ihlal eden 225 kişiye 247 bin 500 lira ceza uygulandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde kısıtlama kurallarını ihlal eden 225 kişiye 247 bin 500 lira ceza verildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde kısıtlama kurallarını ihlal eden 225 kişiye 247 bin 500 lira ceza verildi.

Alınan bilgiye göre, kentte tam kapanma sürecinin başladığı 29 Nisan'dan itibaren 11 günlük sürede kısıtlama kurallarını ihlal eden kişilere ceza kesildi.

İlçenin çeşitli noktalarında uygulama yapan emniyet ekipleri, kısıtlama kurallarını ihlal eden 225 kişiye 247 bin 500 lira ceza yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen