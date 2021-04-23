Sorgun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik yaşandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik yaşandı.

Türkiye genelinde dün akşam saat 19.00 itibarıyla başlayan ve 23 Nisan Cuma, 24 Nisan Cumartesi ve 25 Nisan Pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı.

İlçenin işlek caddelerinde uygulama yapan polis, sürücü ve yayaların izin belgelerini kontrol etti.

???????Ekipler, alışveriş yapmak için sokağa çıkan vatandaşları, alışverişler sonrası evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen