Sorgun'da KOP desteğiyle yapılan "Hilal Evleri" açıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta Sorgun Belediyesi tarafından, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteği ile yapılan "Hilal Evleri"nin açılışı yapıldı.

Yenidoğan ve Karşıyaka mahallelerinde yaptırılan evlerin açılışında konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, KOP desteği ile yaptırdıkları evlerde, çocuklara yönelik etkinlikler ve kadınlar için kurslar verileceğini söyledi.

Kadınların istihdamda yer alabilmesi ve ev ekonomisine katkı sağlayabilmesi için dikiş nakış, cam işleme, sepet örme ve çini kursları olacağını belirten Ekinci, "Çocuklarımıza yönelik oyun sınıfı, derslerine yardımcı olmak için etüt sınıflarımız, kütüphane, robotik kodlama etkinlikleri olacaktır. Aynı zamanda kaliteli bir aile hayatı için rehberlik hizmeti ve aile danışmanlığı hizmetlerimiz de olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından hilal evlerinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ve vatandaşlar katıldı.

AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri

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