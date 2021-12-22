Sorgun'da "Kitap kumbaram" projesi hayata geçirildi - Haberler
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Sorgun'da "Kitap kumbaram" projesi hayata geçirildi

Sorgun'da
AA / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Sorgun Kaymakamlığı, Sorgun Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Kitap kumbaram" projesi hayat geçirildi.

SORGUN, YOZGAT (AA) - Sorgun Kaymakamlığı, Sorgun Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Kitap kumbaram" projesi hayat geçirildi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, proje ile öğrencilere okuma alışkanlığı ve tasarruf bilincinin kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Proje kapsamında bir yayınevi tarafından 14 okula kumbara konulduğunu ifade eden Öcal, "Sadece ilk ve ortaokullara konulan bu kumbaralara, 20-24 Aralık arasında öğrencilerimiz harçlıklarından istediği kadar para atabilecek. 24 Aralık'tan sonra kumbaralar açılacak ve içinden çıkan parayla okula kitap alınacak. Böylelikle hem okullarımızın kütüphanelerindeki kitap sayısı artacak hem de öğrencilerimiz, tasarruf bilinci ve kitap okuma alışkanlığı kazanacak." dedi.

Sorgun'da Kitap kumbaram projesi hayata geçirildi

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AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri

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