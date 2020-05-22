Sorgun'da kaymakamlık binası projesi onaylandı Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yapılması planlanan kaymakamlık binası projesinin onaylandığı bildirildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yapılması planlanan kaymakamlık binası projesinin onaylandığı bildirildi.

Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, AA muhabirine, kaymakamlık binasının, eski Toprak Mahsuller Ofisi arsası üzerine inşa edileceğini söyledi.

Güneş, "İçişleri Bakanlığıyla görüşülerek, bodrum, zemin ve 3 normal katlı toplam 7 bin metrekarelik inşaat alanından oluşacak kaymakamlık binasının avan projesi onaylandı." dedi.

TOKİ tarafından yapılması planlanan binanın uygulama projelerinin tamamlanarak TOKİ'ye teslim edileceğini ve bu yıl içerisinde ihaleye çıkılmasının beklendiğini belirten Güneş, "Sorgun kaymakamlık binasının çok eski, küçük ve yetersiz olması, ilçe içerisinde diğer kurumların dağınık bir şekilde bulunması, vatandaşların kurumlar arası gidiş gelişlerinde sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Yeni binayla vatandaşların bu sıkıntıları ortadan kalkacak ve tek bina içerisinde işlerini kolaylıkla halledebilecekler." diye konuştu.

Kaynak: AA