Sorgun'da kavşak düzenlemesi yapıldı Sorgun ilçesinde trafik kazalarının sık yaşandığı Kaplıcalar Kavşağı'na trafik sinyalizasyon sistemi kuruldu.

Sorgun ilçesinde trafik kazalarının sık yaşandığı Kaplıcalar Kavşağı'na trafik sinyalizasyon sistemi kuruldu.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, kavşağa bugüne kadar imar planı nedeniyle sinyalizasyon yapılamadığını ancak imar düzenlemesiyle bu sorunun çözüldüğünü belirtti.

Düzenlemenin ardından kavşağa konulan sinyalizasyonun hizmete girdiğini ifade eden Ekinci, "Kaplıcalar, Beğendik Kooperatifi ve E-88 karayolunun birleştiği bu kavşakta, araç yoğunluğundan dolayı sık sık kaza oluyordu. İmar nedeni ile yıllardır çözülmeyen sorun çözüme kavuştu. İnşallah bundan sonra burada kaza yaşanmaz. Kavşakta, termal turizme atıfta bulunan bir anıt yapacağız." dedi.

Kaynak: AA