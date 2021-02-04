Sorgun'da kan bağışı kampanyası

Türk Kızılay, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kan bağışı kampanyası başlattı.

İlyas Arslan Caddesi Ahmet Uslu Parkı'nda kan bağışı tırında düzenlenen kampanyayla ilgili bilgi veren Dr. Selçuk Cansız, salgın döneminde Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da kan bağışının azaldığını söyledi.

Cansız, daha önce Sorgun'da kan bağışı kampanyalarını Salih Paşa Camisi karşısında düzenlediklerini anımsatarak,"Belediyenin yol çalışmasından dolayı bu kampanyada yer değişikliği yapıldı. Bu nedenle kan vermek isteyen vatandaşlarımızı İlyas Arslan Bulvarı Ahmet Uslu Parkı'ndaki kan bağışı tırına bekliyoruz. Hedefimiz bu kampanyada 500 ünite kan toplamaktır. İnşallah hedefimize ulaşırız." dedi.

Dr. Cansız, kampanyanın çarşamba gününe kadar süreceğini belirterek, vatandaşlardan kampanyaya destek vermelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen