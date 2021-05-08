Sorgun'da kaçak tütün ve sigara operasyonu
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Sorgun'da kaçak tütün ve sigara operasyonu

Sorgun'da kaçak tütün ve sigara operasyonu
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.

İlçede kaçak tütün ve sigara satıldığı ihbarını alan emniyet ekipleri, 3 iş yerine baskın düzenledi.

İş yerlerinde 36 kilo 538 gram kıyılmış tütün, 242 paket halinde ve 4 bin 840 dal satışa hazır sarılmış sigara ele geçirildi.

Kaçak tütün ve sigara satışı yaptığı öne sürülen İ.E, H.A. ve B.Y. hakkında adli ve idari işlemler yapılarak para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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