Sorgun'da kaçak kazı operasyonu

11.11.2019 09:07 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:12

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Erkekli Köyü yakınlarında kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.



Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Erkekli Köyü Kalecik mevki'inde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda A.A. ve B.K isimli 2 kişi suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemelerde kazıda kullanılan 2 adet dedektör, 1 adet balyoz, 1 adet kazma, 1 adet kürek ve 1 adet çapa ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA