Sorgun'da jeotermal enerji ile ısıtılacak serada fide dikimi başladı

Yozgat'ta Sorgun Belediyesi ve özel bir şirket ortaklığıyla kurulan serada fide dikimi başladı.

Serada ilk fide dikimini yapan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere, 30 dönümlük alanda oluşturulan ve belediyenin ortak olduğu seranın jeotermal enerjiyle ısıtılacağını belirtti.

Ekinci, Sorgun'un zengin jeotermal kaynaklara sahip olduğunu belirterek, "Bizler bu potansiyeli açığa çıkarıp ilçemizin ekonomisini daha yukarılara taşımak istiyoruz. Kurulan bu sera ile çok büyük bir değer kazandık. Sorgun her alanda ilerliyor, önceliğimiz olan jeotermal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak ekonomiye kazandırmaktır." dedi.

Seraya 110 bin domates fidesinin dikileceğini aktaran Ekinci, "İlk etapta 40 kişinin istihdamı sağlandı. Bu sayının ilerleyen zamanlarda katlanarak artırılmasını hedefliyoruz. Dikimi yapılan fidelerden 90-100 gün içerisinde ürün alınacak ve pazara sunulacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen