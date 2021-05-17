Sorgun'da inşaatlardan demir çalan 3 şüpheli yakalandı
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Sorgun'da inşaatlardan demir çalan 3 şüpheli yakalandı

Sorgun'da inşaatlardan demir çalan 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde inşaatlardan demir çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde inşaatlardan demir çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Yenidoğan ve Ahmetefendi mahallelerinden, piyasa değeri yaklaşık 10 bin lira olan inşaat demiri çalındığı ihbarını alan Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucu 3 şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, zanlıları çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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