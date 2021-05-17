Sorgun'da İnşaatlardan demir çalan 3 kişi yakalandı
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Sorgun'da İnşaatlardan demir çalan 3 kişi yakalandı

Sorgun'da İnşaatlardan demir çalan 3 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde inşaatlardan piyasa değeri 10 bin olan demir çalan 3 kişi yakalandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde inşaatlardan piyasa değeri 10 bin olan demir çalan 3 kişi yakalandı.

Olay Sorgun'un Yenidoğan ve Ahmetefendi Mahallelerinde meydana geldi. Piyasa değeri 10 bin lira olan demir çalındığı ihbarını olan Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki çok sayıda güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda ekipler, hırsızlık yapan 3 kişinin kimliğini tespit etti. Yapılan operasyonla 3 kişi çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandılar. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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