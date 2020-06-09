Sorgun'da ilaçlama çalışmaları Sorgun Belediyesi ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte artan sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattı.

Sorgun Belediyesi ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte artan sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini, havaların ısınmasıyla birilikte de artış gösteren sinek ve haşerelere karşı da ilaçlama çalışması yaptıklarını söyledi.

Ekinci, halk sağlığının her şeyin üstünde olduğunu belirterek, "Koronavirüs pandemisine karşı sürdürdüğümüz tedbir çalışmalarının yanında, her yıl olduğu gibi bu yıl da hastalıkların yayılmasına sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri alıyoruz. Parklar, caddeler, dere yatakları ve refüjlerde bulunan yeşil alanlar ile tüm ağaçları kapsayan ilaçlama çalışmamızın tamamlanmasıyla bit, sinek ve istenmeyen diğer zararlıların yuva yapmasını engellenmiş olacağız." dedi.

Kaynak: AA